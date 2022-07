Vigili Fuoco, Fratelli d’Italia: “Tutta la provincia è sotto organico”

“Questa volta, ad essere letteralmente sotto pressione sono i nostri Vigili del fuoco. Quelli in forza al Comando di Grosseto e nei vari distaccamenti della nostra provincia, che si vedono costretti a lavorare in turni sempre più pesanti per via del sottodimensionamento di organico“: questa la denuncia di Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Condizioni di lavoro, specialmente in questo periodo estivo, sempre più massacranti. Quest’ultime non solo dovute agli incendi, ma anche all’attribuzione di tantissime altre mansioni, e soprattutto con un organico che. dati alla mano, sembrerebbe carente di circa 20 unità, con la necessità di coprire turni e smaltire le ferie estive che spettano per legge a qualsiasi lavoratore – sottolinea Rossi -. Un territorio come quello della provincia di Grosseto, tra i più vasti in Italia, deve essere tutelato. Per questo chiediamo al Governo, ai Ministeri competenti e alla Regione Toscana di attivarsi urgentemente per risolvere questa problematica con un incremento di organico del Comando di Grosseto. Così, ad oggi, la situazione è allo stremo. I nostri Vigili del Fuoco meritano dignità lavorativa e rispetto come esseri umani“.