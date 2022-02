Infrastrutture e trasporti ferroviari, Fratelli d’Italia: ‘Ennesimo schiaffo alla Maremma”

“Disservizi, corse soppresse all’ultimo minuto e molto altro. Questo, è quello che sempre più spesso ultimamente accade a chi deve prendere un treno per recarsi a lavoro, o per pianificare un viaggio”: così la denuncia di Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana, dopo l’ennesimo disservizio sui trasporti subito dai cittadini.

“Come in più di una occasione Fratelli d’Italia ha denunciato – commenta Rossi –, la nostra provincia ancora una volta viene trattata da Cenerentola della regione. I cittadini e le imprese locali, invece di essere tutelati da chi come la Regione Toscana dovrebbe intervenire, vengono invece lasciati soli e abbandonati al loro destino. Occorre, oggi più che mai, un intervento deciso, e soprattutto risolutivo da parte della Regione Toscana, affinché anche la nostra provincia venga tutelata da chi gestisce il servizio ferroviario”.

“Tanti, forse anche troppi i proclami che spesso abbiamo ascoltato in ‘salsa elettorale’ da parte di esponenti del Pd locale e regionale, su infrastrutture, Tirrenica, Grosseto-Fano, ecc., che poi puntualmente si sono rilevati come tali: cioè parole al vento, che nulla, o pochissimo, hanno portato a cittadini e imprese. A questo ritardo infrastrutturale si aggiunge l’ormai non più accettabile piano di indirizzo territoriale con funzione di piano del paesaggio, fatto dall’allora assessore regionale Marson. È tempo di cambiarlo, per garantire lo sviluppo della Maremma con una pianificazione urbanistica che non ci penalizzi”, conclude Fabrizio Rossi.