Tributi Tari, Fratelli d’Italia: “Da Governo e Regione servono azioni concrete”

“In una situazione di grave e pericolosa difficoltà economica, ogni risposta atta ad alleggerire l’esborso di denari può avere effetti fondamentali. Al Governo ed al presidente del Consiglio Conte chiediamo che siano recepiti gli emendamenti al Decreto Rilancio richiedenti lo slittamento dell’entrata in vigore del metodo Arera per il calcolo delle tariffe“.

A dichiararlo sono Simona Petrucci e Luca Minucci, assessori all’ambiente di Fratelli d’Italia a Grosseto e ad Orbetello.

“Tale slittamento – spiegano i due assessori di Fratelli d’Italia – garantirebbe l’applicazione del contratto di servizio e permettere ad Ato Toscana Sud di procedere alla rimodulazione dei Piani economici finanziari, tenendo conto di tutti i servizi non effettuati a causa del Covid-19, con benefici importanti per molti Comuni. Un mancato recepimento genererebbe, infatti, la conferma della tariffa 2019 con un conseguente esborso maggiore da parte di cittadini ed imprese, che sarebbero costretti a finanziare servizi che in realtà non sono stati elargiti per via della pandemia. Vorremmo che anche la Regione Toscana svolgesse un ruolo importante in questa fase. Lo abbiamo già fatto ufficialmente nei mesi scorsi, e lo ribadiamo adesso: si rinunci all’ecotassa e si restituisca alle amministrazioni comunali quanto versato negli ultimi due esercizi, così da poter abbattere fortemente le tariffe“.

“Teniamo conto che la Provincia di Grosseto sostiene costi per l’ecotassa di oltre 1 milione di euro e che tali proventi dovrebbero essere reimpiegati a sostegno della raccolta dei rifiuti. Cogliamo l’occasione per chiedere come in passato siano stati impiegati questi proventi e se veramente siano andati a finanziare quanto sopra indicato. Queste nostre due richieste, che riteniamo legittime e applicabili, sarebbero utili per dare risposte importanti e riceverebbero per primo il nostro plauso, assieme a quello dei cittadini, che in questi momenti necessitano del vero sostegno delle istituzioni“, concludono Luca Minucci e Simona Petrucci.