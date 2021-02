Nomine ministri, Fratelli d’Italia: “Nuovo Governo si dimentica dello sport”

“E’ davvero preoccupante l’assenza dello sport nelle nomine dei ministri“.

A dichiararlo è Luca Minucci, di Fratelli d’Italia Orbetello.

“In un momento così delicato per il Paese, nel quale il mondo dello sport, specialmente quello dilettantistico e periferico, oltre che a vivere come tutti gli altri settori un momento di estrema difficoltà, se fatto ripartire, potrebbe rappresentare un volano importante, non solo per le tantissime associazioni e società sportive che aspettano di ripartire, ma anche ai tantissimi sportivi e giovani ai quali manca da mesi fare sport e sana socializzazione. Colpisce veramente il fatto – prosegue Minucci – che il Ministero dello Sport, tra l’altro attivo ed indipendente dal 1914, sia stato cancellato, quando invece, a nostro avviso, occorreva dare peso e forza a questo mondo, mantenendo il dicastero“.

“Adesso non sarà davvero la nomina di un sottosegretario ad hoc a placare il nostro disappunto – termina Minucci -. Insomma, per il mondo dello sport, e di tutto quello che vi ruota attorno, si tratta davvero di una falsa partenza. Peccato”.