Fratelli d’Italia: “Regione e Governo promettono incentivi, ma snobbano i disabili”

“Ad oggi non vediamo all’orizzonte nulla di concreto sul fronte bonus e incentivi, nè da parte del Governo giallo-rosso, ne da parte di quello regionale, rivolto verso questa categoria di persone fragili e loro famigliari. Si parla in queste settimane di bonus bicicletta, tanto caro ai radical-chic della sinistra, non certo per i lavoratori, per incentivare l’uso delle due ruote in città, ma per i disabili non si vede ancora nulla all’orizzonte”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fabrizio Rossi, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e Giuseppino Cucinotta, del dipartimento disabilità del movimento politico.

“La proposta che facciamo – spiega Giuseppino Cucinotta –, vista anche la stagione balneare alle porte, sarebbe quella di far finanziare con bonus regionali l’acquisto di sedie da mare per le persone disabili, così da dare un valido e concreto aiuto, con notevole riduzione dei costi a carico delle famiglie, e nel contempo permettere così a coloro che hanno bisogno di poter accedere alla spiaggia come tutti gli altri, così da godersi il sole e il mare toscano”.

“È impensabile che il Governo si impegni e stanzi così tanti denari per le due ruote, dimenticando i legittimi diritti dei disabili. La nostra proposta richiede davvero un impegno delle istituzioni realizzabile, con costi ragionevoli, ma che ci rende tutti più vicini alle nostre bellezze toscane”, concludono Fabrizio Rossi e Giuseppino Cucinotta.