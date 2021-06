Geotermia, Fratelli d’Italia: “Il Comune si opponga all’attività di ricerca”

“Il solo pensare che nel territorio del comune di Magliano si possa iniziare, con il benestare della Regione Toscana, a fare ricerche con trivellazioni e quant’altro, per poi capire se è presente energia e quindi dar eventualmente il via ad impianti geotermici, per di più in una zona definita non idonea a determinati impianti, ha davvero dell’illogico e dell’assurdo“: questo è quanto affermano dal circolo di Fratelli d’Italia Magliano in Toscana.

“Queste considerazioni nascono dal fatto dell’importanza che riveste il proprio territorio per i maglianesi, dove le produzioni di eccellenze agroalimentari, unite a quelle turistiche, naturalistiche e archeologiche, sono conosciute non solo a livello nazionale, ma in tutto il mondo. L’ideale bandiera di un ambiente incontaminato che sventola su questo territorio – commentano da Fratelli d’Italia – non può essere sporcata da ideologie che vanno a contrastare con zone definite non idonee a determinati impianti”.

“Quindi, mentre il Tar della Toscana si dovrà pronunciare sui ricorsi presentati, riteniamo opportuno rafforzare la nostra posizione di diniego alle trivellazioni e, se sarà necessario, ci attiveremo in ogni sede con motivazioni valide per portare aventi la nostra presa di posizione. Ci auguriamo che il Comune di Magliano, sensibile a questa problematica da noi sollevata, metta a conoscenza l’intera cittadinanza del paese e delle frazioni. Se poi fosse necessario, chiedendo anche il contributo di tutti i residenti nel firmare una petizione al diniego di tali ricerche geotermiche”, termina la nota di Fratelli d’Italia Magliano.