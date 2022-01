Veterinaria, Fratelli d’Italia: “Agiamo subito contro la leishmaniosi, Governo autorizzi farmaco”

“Agiamo subito contro la leishmaniosi. Non sottovalutiamo questa grave malattia parassitaria che colpisce la fauna selvatica e in particolare i cani“: a lanciare il grido di allarme sono il dottor Fabrizio Fabiano e Moreno Bellettini, rispettivamente presidenti di Fratelli d’Italia Gavorrano e Roccastrada.

“Questa grave malattia parassitaria – spiega il dottor Fabiano – è presente in maniera endemica non solo in tutto il mondo, ma anche nel bacino del Mediterraneo, Italia compresa, ed è in continua espansione“.

“L’Oms – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – ne ha raccomandato il monitoraggio e tracciato le linee guida data la sua pericolosità. Colpisce il cane, circa il 40% ne è affetto in Italia, ma anche roditori ed altra fauna selvatica. Nel cane provoca un’altissima percentuale di decessi, purtroppo dovuta alla mancanza di cure efficaci e risolutive. Tutto questo, sembrerebbe, per l’impossibilità di somministrare un nuovo farmaco, che è già esistente e che potrebbe salvare la vita di questi animali, che muoiono tra mille sofferenze. Infatti, è dal 2019 che è stato scoperto un farmaco efficace che combatte questa malattia e un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato dalla professoressa Maria Paola Costi, direttrice del Dipartimento di Scienze della vita di UNI.Mo.Re, ha elaborato la formula del farmaco”.

“Questo importante risultato scientifico – precisano Fabiano e Bellettini – era l’obiettivo del progetto ‘New medicines for tripanosomatidie’, finanziato dalla Commissione Europea con quasi 6 milioni di euro. L’equipe di UNIMoRe ha individuato un farmaco (drug lead) NMT-A02 che si è dimostrato efficace contro la leishmaniosi in tre animali: topo, criceto e cane”.

Per questo, il dottor Fabrizio Fabiano e Moreno Bellettini sono in contatto con i vari parlamentari di Fratelli d’Italia, pronti ad attivarsi nelle sedi opportune per la richiesta alle Agenzie del farmaco dell’autorizzazione per questa situazione emergenziale, con il farmaco NMT-A02 ad uso veterinario, visti i centinaia e centinaia di decessi in ambiente canino provocati dalla leishmaniosi.

“Infatti, le costanti ricerche sulla letteratura della leishmaniosi riportano un progetto di ricerca multicentrico finanziato dalla Commissione Europea, ‘New medicines for tripanosomatidie’, che ha portato alla scoperta del NMT-A02, sostanza, quest’ultima, molto efficace per la cura della leishmaniosi. Quindi – concludono Fabrizio Fabiano e Moreno Bellettini – è urgente l’impegno da parte del Governo per attivarsi e salvare la vita di molti animali“.