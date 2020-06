Fratelli d’Italia: “Bene Frecciarossa ad Orbetello, ma i pendolari sono stati dimenticati”

“Partiamo da un presupposto: siamo ben felici che il Frecciarossa fermi ad Orbetello, crediamo fortemente in uno sviluppo territoriale che passi anche dal potenziamento del trasporto su binari”.

A dichiararlo è Luca Minucci, di Fratelli d’Italia.

“Purtroppo però dobbiamo rilevare che, a fronte di sbandierati risultati da parte della Regione Toscana e del capogruppo del Pd, vi sia una realtà avvilente e penalizzante per coloro che usano il treno come pendolari per recarsi sul posto di lavoro e che in questi mesi sono stati dimenticati, illusi e mortificati – spiega Minucci -. Il mancato ripristino di alcune linee mette a dura prova i lavoratori che sono costretti a spostarsi con orari improbabili: si pensi ad esempio che alla stazione di Albinia, dalle 6.50 fino alle 12, non vi è alcuna possibilità di spostamento, oppure che, se sui bus disposti a sostituzione dei treni si trovino 14 persone a causa delle misure contro il Covid19, si rischia di rimanere a piedi“.

“Ci ripetiamo, ben vengano i potenziamenti e gli spot elettorali se ad essi si accompagni un reale miglioramento della situazione e un’effettiva fruibilità del treno come mezzo di trasporto, ciò però non può essere accettato in una situazione come quella attuale dove lavoratori, che meritano rispetto e servizi degni, finiscono nel dimenticatoio – termina Minucci -. Chiediamo alla Regione di porre rimedio, di ascoltare le richieste più volte recapitate, di ripristinare le linee che permettano di raggiungere il luogo di lavoro e tornare a casa, altrimenti si potrebbe pensare che qualcuno non conosca minimamente ciò che in realtà accade nei territori governati”.