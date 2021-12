Elezioni provinciali, Fratelli d’Italia: “Risultato storico per il centrodestra follonichese”

“Non entro nel merito del risultato generale delle elezioni in Provincia, in quanto questa analisi non spetta a me e sicuramente sarà fatta e analizzata dai vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia, ma mi preme sottolineare il grandissimo risultato che abbiamo ottenuto, sia come partito, sia con il nostro Danilo Baietti, eletto in Consiglio provinciale”. A dichiararlo Agostino Ottaviani, presidente del circolo di Follonica e della zona nord di Fratelli d’Italia.

“Un risultato mai ottenuto dal centrodestra nella zona nord, da quando è passata la legge Del Rio che aveva ridimensionato il ruolo delle Provincie, quello ottenuto da Baietti – continua Ottaviani -. Un risultato che premia tutto il nostro territorio, frutto di un lavoro che parte da lontano e che pian, piano sta dando i propri frutti”.

“Sono un giovane che fa politica seria, un giovane preparato – dichiara Danilo Baietti -. Sono consigliere comunale a Follonica e con questo nuovo incarico, del quale oltre che essere felicissimo cercherò di onorare nel migliore dei modi, cercherò di portare avanti le tante istanze e problematiche non solo della zona nord follonichese, ma anche di tutta la provincia. Per questo ringrazio tutto il partito, e in special modo il coordinatore regionale Fabrizio Rossi e il presidente del circolo follonichese Agostino Ottaviani, che hanno da sempre creduto in me“.

“Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo prestigioso e importante traguardo, che riveste per la zona nord della provincia l’elezione, non certo scontata, di Baietti, per il centrodestra. Purtroppo, non siamo così altrettanto felici di aver lasciato la Provincia in mano alla sinistra. Ma di questo, sono certo, che se ne occuperanno le varie segreterie provinciali della coalizione”, conclude Agostino Ottaviani.