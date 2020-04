Emergenza Coronavirus, Fratelli d’Italia: “Le nostre proposte per rilanciare l’economia”

“La crisi economica che seguirà a questa pandemia sarà devastante per il tessuto economico sociale della nazione“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fratelli d’Italia di Follonica.

“Per questo riteniamo fondamentale che ogni amministrazione locale, regionale e nazionale, metta in campo tutte le azioni necessarie alla salvaguarda delle imprese e dell’occupazione – continua la nota -. Come Fratelli d’Italia Follonica siamo pronti a dare un contributo all’azione amministrativa esponendo alcune nostre proposte:

1. creazione di un fondo per il sostegno all’affitto per gli immobili commerciali e artigianali.

2. Azzeramento suoli pubblici per pubblici esercizi, edilizia, alberghi, ambulanti.

3. Sospensione parcometri per tutta la stagione turistica.

4. Azzeramento imposta di soggiorno.

5. Abbattimento Tari, Tasi e Imu, con proroga rate a fine ottobre“.

“Queste nostre proposte sicuramente non sarebbero la manna dal cielo, ma andrebbero incontro a coloro che creano ricchezza e posti di lavoro nel nostro territorio comunale – termina Fratelli d’Italia -. Fiduciosi nell’operato dell’amministrazione comunale, confidiamo in un forte dinamismo da parte degli uffici, per dare nel più breve tempo possibile una risposta alla città”.