Nuovo Dpcm, Fratelli d’Italia: “Subito una commissione per supportare le imprese”

“A seguito dell’ultimo Dpcm entrato in vigore da lunedì scorso il malessere da parte dei piccoli e medi imprenditori è aumentato a dismisura. Le chiusure provocheranno ingenti danni economici alle imprese“.

A dichiararlo è Danilo Baietti, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Follonica.

“Come consigliere comunale non posso che esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza agli imprenditori colpiti dalle ultime disposizioni. Disposizioni che non condivido e che spero il Governo vada a rivedere, come richiesto da molte Regioni e da 25 sindaci della nostra provincia – continua Baietti -. Non si può chiedere ai pubblici esercizi di riaprire dopo settanta giorni di lockdown, di investire nel rispetto delle normative imposte e poi far chiudere nuovamente. A beffa di tutto ciò, il Governo non ha ancora pensato come aiutare quegli imprenditori a cui dispone la chiusure delle proprie attività. Un Governo serio e preparato, nel caso in cui avesse deciso di chiudere o limitare gli orari di alcune attività, già al proclamare di queste imposizioni avrebbe dovuto aver pronto ed annunciare come contrappeso gli interventi di ristoro ai settori colpiti”.

“Oltre alla solidarietà e alla vicinanza personale, di cui sicuramente gli imprenditori locali poco interessa e poco li aiuta direttamente, invierò alla presidente della terza commissione ‘attività produttive, commercio e turismo’ la richiesta di convocare il prima possibile la commissione, aprendola alle associazioni di categoria e professionali colpite dall’ultimo dpcm – termina Baietti –, affinché la politica locale risponda di concerto con il mondo imprenditoriale mettendo in campo ogni supporto economico possibile”.