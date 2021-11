Festa dell’unità nazionale, Fratelli d’Italia: “Il sacrificio dei nostri soldati sia ricordato per sempre”

“E’ stato proprio durante la Grande Guerra, così viene ricordato dai più il primo conflitto mondiale, che tanti cittadini italiani da nord a sud, da est a ovest, si ritrovarono uniti per la prima volta sotto la stessa bandiera, quella italiana, in un evento tanto importante, quanto drammatico”: con queste parole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sottolinea l’importanza di ricordare la data del 4 novembre.

“Commemorare il Milite ignoto in questo giorno è importante per tutto il Paese. Onorare i tanti soldati che con il loro sacrificio sono caduti in difesa della nostra patria e per l’unità nazionale è oggi sì un fatto simbolico, ma al tempo stesso molto significativo. Quello che hanno fatto oltre cento anni fa i nostri soldati per difendere la patria e l’Italia non deve andare disperso e soprattutto deve far pensare quanto è importante l’unità della nostra patria. I tantissimi soldati caduti nella prima Guerra mondiale sono degli eroi e tramite il loro sacrificio ci hanno donato la nostra Italia“, termina Fabrizio Rossi.