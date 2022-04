Festa della Liberazione, Fratelli d’Italia: “Il Pd non dia lezioni di moralità”

“Puntuale arriva la solita anacronistica e stucchevole polemica della sinistra nel giorno del 25 aprile“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fratelli d’Italia di Orbetello.

“Oggi concentrata sul post del consigliere Poccia, reo di essersi permesso di fare una battuta sulle manifestazioni organizzate dai partiti di sinistra – continua la nota -. Precisiamo con fermezza che rispettiamo tutte le manifestazioni ufficiali, allontanando ogni possibile stucchevole strumentalizzazione. Detto ciò vogliamo però difendere la possibilità di difendersi da attacchi gratuiti e veramente fuori luogo, come quelli dei cartelli esposti e fortemente offensivi. Troviamo fortemente offensivo e divisivo l’utilizzo della piazza per un attacco politico contro l’altra fazione politica e avremmo gradito se avessero stigmatizzato certi atteggiamenti”.

“Ma ormai siamo ben consci del doppiopesismo e della democrazia ad intermittenza che la sinistra ed il Pd mettono in campo da sempre, la loro superiorità morale permette a loro di dire e fare ciò che vogliono anche con modalità di dubbio gusto, mentre agli altri è impossibile proferire qualsiasi parola – termina il comunicato -. Ci ripetiamo, conosciamo il modo di fare del Pd e della sinistra, ma con ciò non lo accettiamo e non smetteremo mai di contrapporci ad esso”.