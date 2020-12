Immobile farmacia comunale, Fratelli d’Italia: “Avevamo ragione sul costo del fondo”

“Apprendiamo dalla stampa, come dichiarato dall’assessore Pecorini, la volontà dell’amministrazione comunale follonichese di acquisire il fondo di via Litoranea della farmacia comunale, ma che prima di tale movimento, lo stesso dovrà passare da una rivalutazione del costo dell’immobile“.

A dichiararlo, in una nota, è il circolo di Fratelli d’Italia Follonica.

“La dichiarazione di Pecorini, se rispondesse al vero come pensiamo, rappresenterebbe una vittoria sia per il nostro gruppo politico, ma soprattutto per l’intera città. Infatti, nella precedente legislatura, l’allora nostro consigliere comunale Agostino Ottaviani in più di una occasione aveva sollevato delle perplessità sul costo del fondo. E grazie all’attenzione posta sul tema da Ottaviani prima e dall’attuale consigliere comunale Danilo Baietti adesso, si dovrà procedere ad una rivalutazione, che molto probabilmente prevedrà anche un ribasso – termina il comunicato -. Così, se la proprietà dovesse accettare quest’ultima proposta di una rivalutazione al ribasso, l’amministrazione comunale andrebbe incontro ad un risparmio per le casse comunali e quindi ad un beneficio per tutti i contribuenti e cittadini”.