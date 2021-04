Corridoio tirrenico, Fratelli d’Italia: “Ennesima fumata nera dal Governo, il Pd prende in giro la Maremma”

“Nella riunione in Commissione trasporti della Camera, in merito al Corridoio tirrenico il viceministro ha riferito che ‘sia per il commissariamento dell’opera, che per la sua concreta realizzazione, ancora non vi sono tempi certi in quanto si stanno compiendo tutte le verifiche tecnico-procedurali del caso’, quindi di fatto nulla. Siamo sempre al solito punto di partenza, o meglio di non partenza”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana.

“Tanti proclami si sono succeduti dal 2018 ad oggi sull’imminente avvio dei lavori di questo tratto di infrastruttura stradale che manca e che relega il sud della Toscana e tutta la Maremma ad essere la Cenerentola dimenticata dalla politica. Solo alcuni mesi fa – commenta Rossi –, ed eravamo a settembre dello scorso anno, in piena campagna elettorale per le regionali, la ministra De Micheli, assieme al futuro Governatore Giani, all’assessore Marras e a tutta la classe dirigente del Pd sbandieravano ai quattro venti che tutto era pronto per l’adeguamento del Corridoio tirrenico e che il commissario aveva tutto sotto controllo. Oggi invece scopriamo che questo non era vero e che tutto ancora è in alto mare in quanto mancano, come ha evidenziato il viceministro, risorse finanziarie, sostenibilità del piano economico di Sat, ecc. Quindi, di fatto manca tutto”.

“Ecco, questa è la solita politica delle promesse non mantenute che la Toscana e la Maremma non si meritano. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a denunciare e lottare in ogni sede affinché questo stato di cose cambi per ridare alla Toscana ed a tutta la provincia di Grosseto la dignità che meritano”, conclude Fabrizio Rossi.