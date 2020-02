Trasporto pubblico locale, Fratelli d’Italia: “Da Giani solo promesse al vento”

“Giani ha iniziato subito con il piede sbagliato perché promette quello che non può mantenere. Il primo stop l’ha avuto dal proprio partito e dal presidente Rossi. Dov’era Giani in questi anni quando il Pd ha preso le decisioni di fare la gara unica sul trasporto pubblico locale e favorito, di fatto, le società francesi? Il candidato Governatore del centrosinistra è stato totalmente sconfessato da Rossi e dal Pd“.

A dichiararlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

“Non soltanto, dunque, una brutta figura, ma anche un atteggiamento ipocrita di chi cerca a tutti i costi consenso senza sposare alcun tipo di linea politica. Promesse al vento. Sul trasporto pubblico locale la scelta politica del Pd è stata sempre chiara: non è stato fatto un bando con garanzie per le società toscane. Scelta scellerata come quella di mettere la tramvia di Firenze nelle mani dei francesi – termina Marcheschi -. Il trasporto pubblico toscano è stato delegato completamente agli stranieri. Adesso Giani non può promettere niente, perché mente sapendo di mentire“.