Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Marchi persona giusta per guidare il Comune”

“Manca poco più di un mese al voto per le comunali del 3 e 4 ottobre e Fratelli d’Italia ha scelto per la guida del comune di Scansano di appoggiare il sindaco uscente Francesco Marchi”.

A dichiararlo è Bruno Ceccherini, responsabile provinciale del partito della Meloni.

“Rispondiamo così anche al Pd scansanese e al segretario provinciale Giacomo Termine – dichiara il responsabile provinciale di Fratelli d’Italia -, che sulla stampa hanno attaccato Marchi offendendolo. A noi Francesco Marchi piace e soprattutto convince per come ha amministrato Scansano nei cinque anni di legislatura appena trascorsi, convince per la competenza di serio amministratore e piace per il fatto che ha sempre messo davanti a tutto il bene della comunità”.

“Francesco Marchi è una persona per bene – prosegue Ceccherini -, ha dimostrato di essere un ottimo amministratore in questi cinque anni che ha governato e guidato il Comune scansanese, pur tra mille difficoltà. Un Comune, che è bene ricordare, vinto da Marchi nel 2016 sul virtuale orlo del dissesto economico, con un debito altissimo lasciato dalle precedenti amministrazioni e che oggi, grazie a un lavoro certosino, non solo è riuscito nel percorso di risanamento del debito e far correre sulla retta via economica il Comune, ma è riuscito anche a realizzare progetti importanti per tutta la comunità scansanese”.

“Certo – conclude Ceccherini –, ancora molto dovrà essere fatto per continuare l’opera di risanamento dell’ente e molto altro dovrà essere fatto in tema di progettualità, a partire dal decoro urbano di Scansano e delle sue frazioni. Fratelli d’Italia, assieme alle altre forze civiche e politiche, sarà al fianco di Francesco Marchi per dare un nuovo futuro alla nostra capitale della Terra del Morellino”.