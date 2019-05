Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Siamo pronti a governare Follonica”

“Siamo arrivati in dirittura d’arrivo e la data del 26 maggio, quella relativa alle prossime elezioni amministrative ed europee, è davvero alle porte. Mancano pochissimi giorni al voto e quindi è tempo di serrare le fila e fare il punto della situazione nella nostra provincia“.

A dichiararlo è il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Giovedì 23 maggio – continua Rossi – saremo nel pomeriggio, alle 17, al Casello Idraulico di Follonica a sostenere il candidato sindaco di tutto il centrodestra, Massimo Di Giacinto, e tutta la nostra lista rappresentata dai candidati di Fratelli d’Italia“.

“A questo importante appuntamento – sottolinea il portavoce di Fratelli d’Italia – vogliamo però dare un taglio diverso dal rituale momento di fine campagna elettorale, fatto quasi sempre con i soliti proclami, e, per farlo, abbiamo pensato di mettere a confronto le varie esperienze positive di governo locale, fatte dal centrodestra nella nostra provincia e non solo. Esperienze come Grosseto, Orbetello, Semproniano tanto per citarle alcune; con la forte convinzione che quando il centrodestra governa il territorio, questo lo sa fare molto bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti“.

“Vogliamo – dichiara Fabrizio Rossi – portare il nostro contributo di amministratori locali nelle coalizioni di destra, perché riteniamo che la città di Follonica, e soprattutto i cittadini follonichesi, meritino davvero meglio di quanto hanno ricevuto in questi decenni di scellerata amministrazione Pd e delle sinistre che hanno impoverito tutto il territorio comunale”.

“Chiudiamo la nostra campagna elettorale di Fratelli d’Italia – conclude Fabrizio Rossi – portando le nostre esperienze di amministratori, con Simona Petrucci, assessore all’ambiente, e Fausto Turbanti, assessore alla sicurezza e alla Polizia municipale del Comune di Grosseto, dell’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello Luca Minucci e quella del sottoscritto, come assessore all’urbanistica e allo sport a Grosseto. Diciamo agli amici follonichesi che cambiare oggi è possibile. Massimo Di Giacinto e tutto il centrodestra sono pronti a governare questa bellissima città“