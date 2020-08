Fratelli d’Italia: “Discoteche chiuse, ma riapre il business dell’immigrazione illegale”

“Le notizie rilasciate dal Viminale sono chiare inequivocabili. Ci sono più di 21mila sbarchi sulle nostre coste, con un aumento del 148% rispetto all’anno passato. Di contro i ricollocati sono stati solamente 622“.

A dichiararlo sono Fabrizio Rossi, Luca Minucci, Guendalina Amati e Alessandra Mastri Flamini, candidati alle regionali per Fratelli d’Italia Grosseto.

“L’emergenza sbarchi è sempre più grande – tuonano i quattro candidati di Fratelli d’Italia – e il Governo giallo-rosso che fa? Tramite le Prefetture italiane fa emettere nuovi bandi, con tantissimi milioni in ballo, ma non per i cittadini italiani, ma per i servizi di gestione dei centri di accoglienza. È proprio di alcune settimane fa quello pubblicato sul sito della Prefettura di Grosseto, dove, nella sezione ‘Avvisi’ si possono trovare ben due bandi. Il primo riguarda la gara europea a procedura aperta, per affidamento servizio d’accoglienza immigrati in centri collettivi, mentre il secondo riguarderebbe invece quella dell’affidamento in unità abitative nella provincia di Grosseto, per due anni, dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021“.

“Quindi – proseguono Rossi, Minucci, Amati e Mastri Flamini – sul nostro territorio provinciale dovrebbero arrivare circa 450 immigrati immigrati irregolari. Numero quest’ultimo al ribasso, che probabilmente sarà destinato ad aumentare, visto anche l’attuale e incessante ritmo degli sbarchi. Provincia, la nostra, dove tra l’altro sono già presenti, con percentuali molto alte rispetto alla media italiana, sia cittadini extracomunitari, sia richiedenti asilo. Ma quello che balza agli occhi di tutti sono le cifre importanti che lo Stato italiano spenderà. Soldi che sono dei cittadini e dei contribuenti italiani. Infatti, per l’espletamento dei due bandi di gara pubblicati dalla Prefettura di Grosseto, andranno via in totale oltre 13 milioni di euro. Il primo bando, infatti, costerebbe agli italiani ben oltre 8 milioni di euro, mentre il secondo, oltre 5 milioni euro“.

“Quindi – proseguono Fabrizio Rossi, Luca Minucci, Guendalina Amati e Alessandra Mastri Flamini – tanti soldi, per le attività in crisi? Per gli italiani in difficoltà? No, ancora denari pubblici, che non andranno a sostenere i tantissimi lavoratori e famiglie ancor oggi in difficoltà che non riescono ad arrivare alla fine del mese, od a quelle piccole e medie imprese che ancora oggi sono in attesa della famosa ‘potenza di fuoco’, tanto annunciata in pompa magna dal governo Pd-Movimento 5 Stelle alcuni mesi fa e mai arrivata, bensì un altro fiume di soldi che andranno ad ingrassare il solito e conosciuto circuito che con gli sbarchi dei migranti si è sempre arricchito, incentivando ancora di più gli scafisti nel loro infame lavoro. La politica scellerata ed inconcludente, portata avanti da Pd e 5 Stelle, ancora una volta rappresenta un nuovo schiaffo morale ai cittadini italiani. Fratelli d’Italia propone da sempre il blocco navale come unico strumento in grado di fermare all’origine l’immigrazione clandestina. Spesso anche sindaci Pd, che si trovano a dover gestire la marea umana che approda sulle loro coste, hanno in più occasioni dichiarato che devono essere prese decisioni drastiche per frenare gli sbarchi ed evitare il collasso delle strutture di accoglienza“.

“Il collasso delle strutture non si blocca cercando di spostare i clandestini da una parte all’altra del nostro territorio italiano, ma lo si attua attraverso politiche serie, mirate, volte a fermare il mercimonio dietro le tratte di esseri umani. L’Italia non è il campo profughi dell’Europa, la Toscana e la Maremma non dovranno diventarlo mai”, terminano Fabrizio Rossi, Luca Minucci, Guendalina Amati e Alessandra Mastri Flamini.