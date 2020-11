Dipinto Torniella, Fratelli d’Italia: “Stop alle copie, venga restituito l’originale”

“Dopo richieste di chiarimenti fatte all’amministrazione comunale da parte sia del parroco, sia da molti abitanti di Torniella, anche il circolo comunale di Fratelli d’Italia Roccastrada, informato dagli abitanti della frazione, ha appreso che il dipinto era stato spostato nei locali della biblioteca comunale di Roccastrada“.

A dichiararlo è il presidente del circolo, Moreno Bellettini.

“Dodici mesi fa – spiega Bellettini –, con una denuncia-appello a mezzo stampa, chiedevamo che il dipinto venisse restituito e collocato nella frazione come auspicato dalla popolazione, magari in un luogo più sicuro, come ad esempio la chiesa parrocchiale di Torniella. Dopo l’uscita sulla stampa, rapelava la voce che il dipinto forse era stato tolto per motivi di sicurezza e che dopo una attenta valutazione eseguita da esperti sarebbe stato poi riportato nella sede originale con una opportuna cerimonia di consegna“.

“Dopo un anno di inerzie, visto che il dipinto originale non risulterebbe che sia stato restaurato e tanto meno valutato, l’amministrazione comunale, non avendo mantenuto quanto promesso, ha ritenuto di non rinunciare a una delle solite ‘passarelle mediatiche in pompa magna’ collocando una copia del dipinto nella cappella del cimitero e, viste le condizioni disastrate nella quale versa la medesima cappella, speriamo dopo una necessaria pulizia e manutenzione. Adesso, dopo che i molti cittadini di Torniella aspettano il ritorno dell’originale, gli stessi non si accontentano della copia o di un provvisorio palliativo. Noi di Fratelli d’Italia – conclude Moreno Bellettini – vigileremo per mantenere alta l’attenzione, affinchè il quadro originale, magari accompagnato da una seria valutazione e un adeguato restauro, sia definitivamente collocato nella frazione di Torniella a disposizione dei fedeli, che potranno nuovamente vedere il loro dipinto, ai quali sono legati anche dal punto di vista affettivo”.