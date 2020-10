Commissione pari opportunità, Fratelli d’Italia: “Bene presidenza a Doriana Melosini”

Alcuni giorni fa, dopo le dimissioni avvenute a settembre della presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana, si sono tenute le nuove elezioni per la sostituzione di questa massima carica che era rimasta vacante. Dalle urne è uscito il nome di Doriana Melosini, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e consigliere con delega alla cultura, che è stata eletta alla presidenza della Commissione.

“Questo importante incarico ottenuto da Doriana Melosini – commenta Federica Simoni, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Maglio Tricolore – è l’ennesima riprova dell’ottimo lavoro svolto da tutto il nostro gruppo politico. Un lavoro fatto di idee, d’ascolto e di proposte, portato avanti su tutto il territorio comunale di Magliano, a favore dei cittadini e delle varie attività produttive. Vorrei però precisare, anche a scanso di eventuali equivoci che si potrebbero generare, che quella di Doriana Melosini alla presidenza della Commissione è un’elezione con tanto di votazioni e non una nomina, come invece si legge su alcuni organi di stampa locale”.

La neo presidente Doriana Melosini sarà affiancata nella Commissione dalla vicepresidente, Francesca Gregori, e dalle altre consigliere che furono elette nel febbraio 2019.