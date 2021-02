Colonie feline, Fratelli d’Italia: “Il Comune aiuti l’associazione del territorio”

“Chiediamo di porre attenzione su un tema che tocca il nostro senso di civiltà: le colonie feline e gli animali abbandonati nel nostro territorio comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

“L’iter attuale – spiega il circolo – prevede che, in caso di necessità, una persona contatti i vigili urbani, i quali poi girano la segnalazione al canile ubicato in località La Trappola, che con i dovuti tempi si attiva e interviene. Come si può presumere, tutto questo (convenzione con il canile), ovviamente ha un costo. Visto che sul territorio comunale opera già un’associazione fatta donne e uomini, che hanno come fine quello di dedicare parte del proprio tempo e anche denaro, per assistere le colonie feline e gli animali abbandonati, non sarebbe allora più semplice collaborare con loro, individuando casomai un’area dove poter realizzare un rifugio di primo intervento, con possibilità anche di un eventuale ricovero degli animali, al fine di attivare anche un sorta di procedura d’adozione in loco?“.

“Tutto questo, secondo noi – concludono da Fratelli d’Italia di Castiglione –, potrebbe essere attuato dall’amministrazione comunale, che potrebbe stilare ad esempio delle convenzioni con il servizio veterinario della Asl e riconoscere all’associazione in essere un significativo contributo annuale per coprire i costi per questi poveri animali abbandonati, cosa che tra l’altro in alcuni comuni limitrofi è già in essere da anni”.