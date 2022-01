Emergenza Covid, Fratelli d’Italia: “Il Comune cosa fa per tutelare i cittadini?”

“La sosta natalizia nelle scuole del nostro comune è giunta quasi al termine. Pian, piano ci stiamo avvicinando al rientro nei plessi scolastici da parte dei nostri bambini e ragazzi, ma la situazione organizzativa messa in atto dal nostro comune non sembrerebbe quella delle migliori”.

A dichiararlo sono Giulio Biadi, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Civitella Paganico, e Franco Rossi, capogruppo del partito in Consiglio comunale.

“Purtroppo – commentano Biadi e Rossi – la situazione relativa ai contagi è inesorabile aumento, in special modo nella fascia d’età riguardante bambini e adolescenti. Adesso più che mai occorre tutelare la salute dei bambini e delle loro famiglie, altrimenti potremmo correre il rischio di ritrovarci per l’ennesima volta chiusi in casa, con la didattica a distanza, con tutte le problematiche che essa comporta”.

“Chiediamo a sindaco e amministrazione comunale – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – di fornire a tutte le scuole del nostro comune strumenti di protezione efficaci, come ad esempio le mascherine Ffp2, rivelatesi molto più protettive delle attuali chirurgiche. Partendo dagli insegnanti, per arrivare anche a tutti gli alunni, così da dare un aiuto economico concreto e nel contempo proteggere docenti e alunni”.

“Altresì, chiediamo con estrema urgenza – continuano Biadi e Rossi – che l’amministrazione comunale individui alcuni edifici nelle varie frazioni da adibire ad una sorta di Hub per effettuare tamponi, così da dare modo ai ragazzi e alle famiglie di non fare lunghi spostamenti per recarsi all’unico punto adesso attivo sul territorio, rappresentato dalla farmacia di Paganico”.

“Altra nota dolente è il trasporto scolastico – dichiarano Biadi e Rossi -. Negli ultimi due anni, da quando è scoppiata la pandemia, l’amministrazione comunale ha lasciato molto a desiderare quest’ultimo aspetto, dato in gestione a una cooperativa. Poche, se non assenti le disposizioni di sicurezza nei bus che accompagnano i piccoli e i ragazzi nelle nostre scuole. Mancano ad esempio i misuratori di temperatura, e altro ancora. Un’amministrazione comunale seria e competente, deve verificare che tutto vada nella direzione giusta, al fine della tutela della salute, in special modo in questo particolare momento dove i contagi aumentano, e non far finta, come sempre, che tutto vada bene”.