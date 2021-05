Bandiera Blu, Fratelli d’Italia: “Mancata assegnazione duro colpo all’immagine dell’Argentario”

“E’ incomprensibile che Monte Argentario, uno dei mari più belli della nostra Penisola, quest’anno non ottenga la Bandiera Blu per colpa di un’amministrazione comunale poco attenta, che ha toppato sulla raccolta differenziata, scesa sotto il 40%“.

A dichiararlo è il circolo di Fratelli d’Italia di Monte Argentario.

“Il danno d’immagine per il nostro Promontorio – commenta Fratelli d’Italia – è incalcolabile. E’ davvero un bruttissimo biglietto da visita, non solo per il turismo in generale, ma anche per le tantissime attività commerciali, già provate dalle restrizioni e dalle chiusure imposte dalla pandemia, quello causato da una sciagurata gestione politica del nostro territorio da parte della giunta Borghini, incapace di saper gestire e governare un Comune come quello di Monte Argentario“.

“Occorre, ora più che mai, attuare un vero e proprio cambio di marcia nella politica argentarina, così da riportare tutto il comune di Monte Argentario, con le proprie eccellenze, nel novero che gli spetta e compete, dove ambiente, territorio e bellezze naturali l’hanno fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo come la Costa d’Argento italiana“, termina la nota di Fratelli d’Italia.