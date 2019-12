Verso il ballottaggio, Fratelli d’Italia: “Vinta la prima battaglia, ora conquistiamo il Comune”

“Oggi, giorno della nomina del Commissario prefettizio Alessandro Tortorella, al quale auguriamo un buon lavoro, torniamo ad esprimere le proprie idee per affrontare questi mesi prima del ballottaggio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fratelli d’Italia di Follonica.

“È stata vinta una ‘battaglia’, per quanto riguarda la regolarità dello scrutinio e dell’esito dei voti, ma ancora non abbiamo vinto la ‘guerra’ per la conquista del Comune – continua la nota -. Noi crediamo che dovremo superarci nell’affrontare questa campagna elettorale e di non ripetere errori fatti nella campagna elettorale passata, di arrivare all’elettore nel modo più diretto, chiaro e semplice dei nostri progetti. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, che si è dimostrato più saldo e seguito di quello che ci facevano pensare la gente e i cittadini da noi incontrati prima e durante la campagna elettorale“.

“Ai cittadini dobbiamo dire e spiegare con forme chiare e semplici per quale motivo ci devono scegliere e perché posso credere in noi, dobbiamo di non aver paura del cambiamento e del nostro operato, facendo una campagna elettorale tosta, ma non andando mai fuori delle righe – termina il comunicato -. Far capire che un cambiamento porterebbe idee e freschezza nel proporre una nuova città“.