Fratelli d’Italia: “Asilo nido servizio fondamentale, Comune utilizzi fondi del Pnrr”

“Nel Comune di Magliano in Toscana manca un servizio che riteniamo essenziale: l’asilo nido comunale“.

A dichiararlo è il circolo di Fratelli d’Italia Maglio Tricolore.

“Un servizio, quello del nido, – proseguono da Fratelli d’Italia di Magliano – che riteniamo fondamentale per le famiglie, in special modo in quelle dove a lavorare sono entrambi i genitori, e fondamentale anche per lo sviluppo dei bambini, che così, sin da piccoli, possano imparare e iniziare a convivere e a rapportarsi con gli altri coetanei della stessa età. Questo progetto potrebbe realizzarsi solo se il Comune, con il nostro sindaco e gli assessori in testa, avessero la possibilità di aderire ai finanziamenti messi in campo dal Pnrr, stilando un progetto, che comprendiamo, però, essere assai complesso e difficile da portare avanti solamente con le poche ed esigue forze comunali, così da poter intercettare denaro per finanziare il progetto dell’asilo nido comunale“.

“Un servizio indispensabile, quello dell’asilo nido, per il nostro territorio comunale, del quale facciamo appello al nostro sindaco e ai nostri amministratori, affinchè si attivino in tutte le sedi e in special modo con il Governo centrale, nell’essere d’ausilio soprattutto per quei piccoli Comuni come il nostro, o altri che hanno bassa densità demografica, affinché siano di supporto e aiuto nel ricercare, studiare e predisporre piani per partecipare ai finanziamenti”, conclude il circolo di Fratelli d’Italia Magliano.