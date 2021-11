Presidenza Provincia, Fratelli d’Italia: “Andrea Casamenti candidato ideale”

“Quale migliore scelta per guidare nei prossimi quattro anni la Provincia di Grosseto, se non quella ricaduta sulla persona di Andrea Casamenti, un sindaco civico che, siamo sicuri, saprà fare bene e coagulare attorno a sé i migliori amministratori del nostro territorio“: così Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Francesco Torselli, commissario provinciale di Fratelli d’Itlia Grosseto, alla notizia dell’investitura ufficiale da parte del centrodestra del sindaco di Orbetello.

“La scelta di candidare Casamenti – spiegano Rossi e Torselli – arriva dopo un confronto politico e unanime da parte di tutto il centrodestra unito, che ha individuato nel sindaco di Orbetello un amministratore dinamico, preparato e al passo con i tempi. Un amministratore che ben interpreta il ruolo di civicità, del quale siamo convinti che saprà portare avanti in modo più che egregio quanto ereditato Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dalla maggioranza di centrodestra che ha amministrato la Provincia di Grosseto nell’ultimo quadriennio“.

“Fa molto piacere leggere che uno dei primi a sostenere con entusiasmo la candidatura di Casamenti è stato proprio un altro sindaco civico, come l’uscente Vivarelli Colonna, Il quale ha dichiarato, senza mezzi termini, il totale e pieno sostegno a Casamenti. Siamo sicuri che Andrea Casamenti, vincerà e farà anche bene per tutto il nostro territorio provinciale. Per questo, noi di Fratelli d’Italia, attraverso i nostri consiglieri comunali, appoggeremo e voteremo per Casamenti presidente della Provincia di Grosseto“, concludono Fabrizio Rossi e Francesco Torselli.