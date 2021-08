Aggressione a colpi di casco, Fratelli d’Italia: “Occorrono maggiori controlli, anche con l’Esercito”

“Il fatto di cronaca accaduto a Follonica alcuni giorni fa, con gruppi di ragazzi poco più che adolescenti che si sono affrontati tra loro, ci porta ancora una volta a riflettere su come sia importante e soprattutto urgente un maggiore presidio da parte di tutte del Forze dell’ordine sul nostro territorio“.

A dichiararlo è Agostino Ottaviani, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Follonica.

“E’ da tempo che chiediamo – commenta Ottaviani – che la gestione della sicurezza nel territorio follonichese venga al più presto affrontata e adesso con l’insediamento del nuovo Prefetto è urgente convocare un tavolo tra tutti gli attori del territorio per individuare le strategie da porre in atto per arginare questi fenomeni“.

“Se servirà come deterrente – suggerisce l’esponente di Fratelli d’Italia –, anche con l’uso dell’esercito in strada, come del resto avviene in molte altre città d’Italia. Poi, non ultimo, utile per il rafforzamento della sicurezza sul territorio, occorre velocizzare l’iter che dovrebbe portare un Commissariato di Polizia ad essere presente a Follonica, così da presidiare maggiormente tutto il golfo follonichese“.

“Noi di Fratelli d’Italia siamo favorevoli allo spiegamento massiccio di forze dell’ordine laddove come a Follonica il fenomeno della delinquenza e criminalità è purtroppo più evidente che in altri luoghi, perché la città non può permettersi di perdere con questi atti turismo, lavoro e soprattutto la tranquillità dei cittadini“, conclude Agostino Ottaviani.