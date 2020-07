Vigilessa aggredita, Fratelli d’Italia: “Gesto non tollerabile, occorre maggiore controllo”

“L’aggressione all’agente della Municipale che stava facendo il proprio dovere, e alla quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, è un fatto intollerabile, che in una vera società civile non dovrebbe mai accadere“.

A dichiararlo sono Agostino Ottaviani e Alessandra Mastri Flamini, coordinatore e vice di Fratelli d’Italia Follonica.

“Fare opera di prevenzione – proseguono Ottaviani e Mastri Flamini –, e se previsto elevare anche sanzioni o multe nei confronti di chi trasgredisce divieti o altro, come nel caso successo all’agente della Polizia Municipale di Follonica che è stata aggredita per aver elevato una multa al conducente di un’auto che si trovava nella Ztl senza permesso, è un preciso dovere per chi indossa una divisa per far rispettare le leggi e per di più viene pagato dalla collettività, e quindi da tutti i cittadini. Il fatto accaduto, se pur negativo nel suo complesso, riporta all’attenzione molti altri fatti e situazioni accadute e tutte legati alla sicurezza del territorio del comprensorio follonichese. Fratelli d’Italia è da tempo che sta dicendo che per la città di Follonica serve una maggiore attenzione, e soprattutto un rafforzamento di tutte le Forze dell’ordine già presenti, al fine di presidiare il territorio nella tutela dei cittadini e delle tante attività produttive e commerciali del nostro comune, con quest’ultimi costretti a subire quasi giornalmente danneggiamenti e intimidazioni e minacce di ogni genere”.

“Fratelli d’Italia – concludono Agostino Ottaviani e Alessandra Mastri Flamini – ribadisce ancora con più forza e convinzione che, per una città di oltre 20mila abitanti come Follonica, che arrivano a triplicare durante il periodo estivo, serve oggi più che mai un potenziamento delle forze dello Stato a presidio di tutto il territorio”.