San Crescenzo, Fratelli d’Italia: “Proficuo incontro tra Adf e Comune per risolvere criticità acqua”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Magliano, con la vicesindaco Mirella Pastorelli, la capogruppo Doriana Melosini e la consigliera comunale Nadia Fedeli, ringraziano il presidente di Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, per la presenza alla riunione del 25 febbraio scorso, organizzata dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana.

“E’ stata una riunione molto proficua – dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia -, utile per mettere in evidenza le problematiche che i residenti della zona di San Crescenzo hanno più volte mostrato, e presentare agli stessi alcune possibili soluzioni al fine di risolvere l’annosa problematica della mancanza di acqua potabile in quella località”.

“Problema – precisa il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia – da noi attenzionato e dibattuto e da sempre nostro cavallo di battaglia, ma, purtroppo, ancora non giunto ad una risoluzione definitiva. Durante l’ultima tornata elettorale avevamo promesso che ci saremmo impegnati per risolvere questa problematica e così ci stiamo muovendo. Solo alcuni mesi fa abbiamo presentato un emendamento al bilancio per circa 90mila euro da destinare alla problematica di San Crescenzo. Emendamento approvato in Consiglio comunale, che grazie ai 100mila euro dei dividendi che AdF ha erogato all’amministrazione comunale, e sui quali potremmo contare, si arriverebbe all’importante cifra di 190mila euro totali, che potrebbero essere destinati per tale intervento”.

“Ci auguriamo, anzi siamo convinti, che i residenti di San Crescenzo, sapranno accogliere in modo positivo la proposta loro illustrata il 25 scorso, dando atto dell’impegno da sempre mostrato da parte di Fratelli d’Italia per risolvere l’annosa problematica. L’importanza che riveste l’acqua in generale, e quella potabile in particolare, e il valore che andrebbero ad acquisire sia appezzamenti di terreno che le abitazioni una volta realizzata la rete idrica, sarà di tutta evidenza e un bene utile a tutti”, conclude il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Magliano.