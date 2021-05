Cascate del Mulino, Fratelli d’Italia: “No al progetto di contingentamento dei visitatori”

“In questi giorni le cascatelle di Saturnia sono diventate oggetto di discussione, a seguito del progetto di contingentamento presentato dall’amministrazione comunale di Manciano, sul numero dei visitatori giornalieri”.

A dichiararlo è Gian Luca Simonelli, referente di Fratelli d’Italia di Pitigliano.

“Questa proposta – prosegue Simonelli – sembrerebbe penalizzare le strutture ricettive che sono al di fuori del comune di Manciano, in quanto prevederebbe l’assegnazione di percentuali diverse di accesso per i comuni limitrofi. Noi di Fratelli d’Italia Pitigliano e Sorano sosteniamo le prese di posizione dei sindaci di Semproniano, Pitigliano, Sorano e Roccalbegna nel non accettare alcun tipo di ripartizione percentuale. Infatti, in questo momento così delicato dovuto alla pandemia, e dopo mesi di chiusure e limitazioni, attuare, proprio in concomitanza dell’inizio della stagione turistica, questa proposta, a nostro avviso risulterebbe decisamente penalizzante per quelle attività che ricadono nei comuni limitrofi al territorio mancianese, che vivono soprattutto di turismo, creando ulteriori preoccupazioni e disagi nei gestori della strutture ricettive, in quanto non sarebbero in grado di dare risposte ai clienti e turisti e quindi non lasciando di certo un buon biglietto da visita“.

“Ci auguriamo – conclude Gian Luca Simonelli – che l’amministrazione comunale di Manciano ci ripensi e presenti una nuova proposta, così da permettere, in maniera equa, la ripartizione dei permessi tra i vari Comuni del comprensorio, così da far visitare e usufruire del ‘tesoro’ naturalistico, che è rappresentato delle cascatelle di Saturnia, a tutti“.