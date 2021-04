Abbattimento ecomostro, il plauso di Fratelli d’Italia: “Promessa elettorale mantenuta”

“Era uno dei cavalli di battaglia del programma elettorale della lista capeggiata dal sindaco Cinelli e da noi appoggiata. Adesso, con la delibera del consiglio comunale, finalmente la vicenda vedrà il suo epilogo con l’abbattimento dell’ecomostro che è a ridosso delle mura di Magliano”.

Questa la nota di plauso, da parte di Fratelli d’Italia – Maglio Tricolore, alla notizia che finalmente i maglianesi e i turisti potranno nuovamente riavere il proprio monumento libero da mostri in cemento armato e muratura.

“Da sempre siamo stati per la difesa dell’ambiente, delle bellezze architettoniche e culturali del nostro comune e quello scheletro in muratura che era alle porte del paese, oltre che deturpare il paesaggio, non era certamente un bel biglietto da visita per il turismo maglianese. Adesso, non c’è che da aspettare i tempi attuativi, che dovrebbero essere abbastanza brevi, per vedere nuovamente restituito quell’angolo del nostro comune alla fruibilità dei cittadini maglianesi”, termina la nota di Fratelli d’Italia – Maglio Tricolore.