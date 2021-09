“Nascosti tra le foglie”: Franco Nerozzi presenta il suo libro alla Pro Loco

Un romanzo che corre parallelo ai ricordi di un autentico diario personale. Un gruppo di avventurieri idealisti abbraccia la causa di un piccolo popolo asiatico che si batte nella giungla contro la brutale oppressione esercitata dal Governo birmano e da affaristi senza scrupoli. Intrighi, amore, azione e impegno politico in un racconto ambientato in una società arcaica, spietata, ma allo stesso tempo intrisa di spiritualità.

Franco Nerozzi fin da giovanissimo ha seguito come reporter indipendente numerosi conflitti degli anni ’80 e ’90 in Africa, in Asia e in Europa. I suoi lavori sono stati trasmessi dalle principali televisioni italiane ed estere. Abbandonato il mondo dell’informazione, ha frequentato per alcuni anni l’ambiente dei soldati di ventura. Dal 2001 dirige l’organizzazione di volontariato Popoli Onlus .

All’interno della “Notte visibile della cultura“, sabato 25 settembre, alle 19.30, nella sede della Pro Loco di Grosseto, in piazza del Popolo, Franco Nerozzi presenterà il suo libro “Nascosti tra le foglie“, accompagnato dal presidente dell’associazione La Deceris Gino Tornusciolo.