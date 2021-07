Cna Grosseto: Francesco Vichi è il nuovo presidente del Mestiere edile

E’ Francesco Vichi il nuovo presidente del Mestiere edile di Cna Grosseto.

La sua elezione è arrivata al termine di un’assemblea partecipata alla quale hanno preso parte numerose aziende associate del Mestiere. Vichi, della EdilVichi e attuale presidente del Consorzio Cograe, subentra a Massimiliano Di Rosa, titolare della Costruzioni Di Rosa srl, che ha seguito l’edilizia per 8 anni, ricoprendo anche ruoli nella presidenza regionale del settore e come vicepresidente nazionale di Cna costruzioni.

“Voglio innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia in me – ha spiegato Francesco Vichi, nuovo presidente del Mestiere edile di Cna Grosseto -. Voglio cominciare, già dai prossimi mesi, il percorso che affronteremo partendo dai temi discussi per cercare di fare un buon lavoro in quello che rappresenta un settore di importanza strategica nella nostra provincia“.

All’assemblea hanno partecipato anche il presidente di Cna Grosseto, Riccardo Breda, ed il direttore dell’associazione, Anna Rita Bramerini.

Il presidente uscente, Di Rosa, è intervenuto facendo un resoconto dell’attività portata avanti in questi anni, in un settore che ha profondamente risentito degli effetti della crisi che ha colpito l’edilizia già prima della pandemia e che, dal 2020, in controtendenza rispetto ad altri settori, sta dimostrando una leggera ripresa, in parte sostenuta dalla domanda indotta dai vari bonus per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Di Rosa si è poi soffermato sui problemi che caratterizzano il settore, dalla mancanza di requisiti per accedere alla professione, alla dimensione delle imprese, gli appalti pubblici, al ruolo dei soggetti aggreganti, fino al tema molto attuale del rincaro dei prezzi delle materie prime.