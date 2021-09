Verso le amministrative, Marchi: “Incentiveremo la creazione di nuovi alberghi”

A Scansano esiste un solo albergo: seppur gestito in maniera ottimale, i posti letto del territorio non bastano a rispondere alla grande richiesta degli ultimi due anni.

«Certo – spiega il sindaco Francesco Marchi –, abbiamo anche molti agriturismi, ma dobbiamo puntare a aumentare la ricettività e quindi servono necessariamente altre strutture. Questo non significa però che si debba andare a deturpare il nostro bellissimo paesaggio: per questo vogliamo spronare la creazione di alberghi di campagna. Per farlo abbiamo già iniziato a lavorare: nel 2016, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato il settore dell’Urbanistica completamente bloccato. Le norme in vigore impedivano di fatto ogni attività edilizia. La vendita di casali e case era crollata e quindi gli investimenti erano ridotti a zero.

Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla disponibilità della Regione Toscana siamo riusciti a sbloccare e a rendere più operative alcune norme. Abbiamo approvato in Consiglio comunale 28 deliberazioni di cambi di classificazione urbanistica e altro, atti che hanno permesso all’attività edilizia di rimettersi in moto e nel contempo al mercato immobiliare di tornare a funzionare con la vendita di casali altrimenti destinati all’abbandono. L’obiettivo è continuare su questa linea: è già in fase di approvazione definitiva il nuovo Piano strutturale che, pur salvaguardando in gran parte quello che era stato previsto dai precedenti amministratori, aggiunge la possibilità di creare nuovi alberghi di campagna, che a nostro avviso costituiscono il futuro del turismo di Scansano».