Verso le amministrative, Marchi ha presentato la sua squadra: “Onestà, serietà e competenza”

Il sindaco di Scansano, Francesco Marchi, ha presentato la squadra con cui si candida per il secondo mandato alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Al Teatro Castagnoli c’erano anche i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia (Bruno Ceccherini) e di Forza Italia (Sandro Marrini), le forze politiche che – insieme all’Udc – sostengono il progetto della lista civica “Francesco Marchi sindaco”.

«Non siamo qui a raccontare progetti roboanti che sappiamo già essere irrealizzabili – ha dichiarato Marchi –: noi conosciamo bene la situazione del Comune di Scansano e sappiamo che promettere azioni che vadano oltre le possibilità economiche delle casse comunali significherebbe ingannare i nostri concittadini. Dal nostro insediamento nel 2016 ci siamo impegnati per riportare l’ente in una situazione perlomeno gestibile e ci siamo riusciti, anche se il lavoro è da completare. Gli scansanesi devono saper distinguere chi racconta sogni e chi invece la realtà. Noi abbiamo le conoscenze, l’esperienza, l’onestà e la serietà per governare Scansano.

Ci sono punti cardine nel nostro programma sui quali continueremo a investire energie e impegno sin da subito: il contrasto alla geotermia, il ripristino dei servizi sanitari che mancano nel nostro Comune, la promozione del territorio. E poi le opere pubbliche: uno dei nostri grandi progetti riguarda la realizzazione di nuovi posti auto nell’orto del Santini, perché senza parcheggi non è possibile parlare di turismo. E ancora gli alberghi di campagna, un progetto che serve al territorio per incrementare le presenze e la vendita dei prodotti tipici. Senza dimenticare le Valentine, zona che siamo riusciti a far rivivere. Chiediamo agli scansanesi di non credere alle chiacchiere e alle polemiche pretestuose, buone solo per la campagna elettorale, ma di basarsi su quanto è stato fatto fino ad oggi».

L’appoggio dell’Udc

L’Udc della provincia di Grosseto e il referente di Scansano hanno manifestato al sindaco uscente Francesco Marchi e alla sua lista il pieno sostegno del partito dello scudocrociato: “Oltre alla figura del sindaco Marchi, alla sua vasta competenza e al suo rigore morale, condividiamo il programma che ha presentato con particolare riferimento alla necessità di ottenere dalla Usl un reale miglioramento dei servizi sanitari nel Comune, una forte attenzione ai servizi sociali, il sostegno all’agricoltura, all’artigianato e al turismo ambientale e culturale. Rivolgiamo quindi un appello, in particolare ai moderati e a quanti si richiamano alla tradizione democratica cristiana e ai suoi valori cattolici e sociali, a sostenere Francesco Marchi e la sua lista”.

I candidati

Giacomo Agnelli – Imprenditore agricolo – 30 anni

Loredana Bartoccini – Contabile – 28 anni

Claudio Chelli – Agricoltore – 38 anni

Roberta Cioni – Funzionario dell’Agenzia dell’entrate – 61 anni

Eugenio Fagnoni – Ristoratore – 68 anni

Gianni Iozzelli – Sales manager – 42 anni

Francesco Mastrocinque – Imprenditore – 51 anni

Gianluca Mazzuoli – Dipendente pubblico – 55 anni

Carlo Pastorelli – Libero professionista – 48 anni

Agnese Raffo – Casalinga – 52 anni

Giuliana Rossi – Imprenditrice agricola – 54 anni

Elido Tiberi – Agente di commercio – 59 anni