Provincia, Limatola incontra il personale: “Subito al lavoro per azzerare ritardi di programmazione”

“La complessità della Provincia è fatta, innanzitutto, di persone e di competenze a volte mortificate e inespresse. Ne abbiamo bisogno“.

A dichiararlo è Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

“Per questo motivo il mio viaggio iniziale attraverso il nuovo Ente che sono stato chiamato a guidare è iniziato dagli incontri con il personale. Ho voluto ascoltare tutti e dire a tutti quanto siano importanti per le comunità dei nostri territori – spiega Limatola –. Servono le capacità di chi sa manutenere le strade, dei tecnici che sanno progettare viabilità e scuole, degli amministrativi che conoscono le procedure. Ho voluto dire a tutti che sono utili ora e che sono la chiave per la nuova stagione di ripresa della provincia, un ente utile a un territorio vastissimo e complesso come il nostro“.

“Nei prossimi giorni, con il contributo dei sindaci e dei consiglieri, inizieremo a costruire il percorso di lavoro per i prossimi anni e stabiliremo obiettivi e priorità. Non c’è tempo da perdere perché ovunque ci sono ritardi e per troppo tempo è stata abbandonata una corretta programmazione – termina Limatola -. Oggi ho chiesto al personale responsabilità e impegno e ho trovato disponibilità e voglia di riconquistare il ruolo importante che gli spetta.”