Amministrative: Francesco Limatola riconfermato sindaco di Roccastrada

Francesco Limatola è stato eletto sindaco di Roccastrada per il secondo mandato consecutivo.

Limatola, candidato per la lista “Francesco Limatola Sindaco”, ha ottenuto 2441 voti (pari al 52,85% delle preferenze”, ed ha sconfitto Ulderico Brogi, candidato per la lista “Un futuro per tutti”, che ha ottenuto 1337 voti (28,95%), Mario Gambassi, candidato per la lista “Cambiare Comune”, che ha ottenuto 480 voti (10,39%), e Renzo Salvestroni, candidato per la lista “Insieme per il bene comune”, che ha ottenuto 361 voti (7,82%).