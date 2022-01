Azione, eletto il consiglio direttivo: tutti i membri, Francesco Grassi segretario provinciale

Si è svolto sabato 15 gennaio, all’hotel Granduca di Grosseto, il primo congresso provinciale di Azione. L’assemblea ha eletto all’unanimità Francesco Grassi segretario provinciale e delegato all’assemblea nazionale.

Oltre agli iscritti, sono intervenuti la vicesegretaria provinciale del Pd, Francesca Mondei, la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Donatella Dominici, il segretario del Psi, Francesco Giorgi, e Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione Enzo Tortora.

Insieme al segretario è stato eletto anche l’organo del direttivo provinciale composto da 20 persone, per un terzo donne, e molti giovani.

I nomi in ordine alfabetico: Daniele Angiolini, Marco Azzolini, Azelio Bagnoli, Paolo Bastianini, Annalisa Bindi, Ludmilla Deli, Giacomo Falciani, Emilio Angelo Falletti, Tiziana Fratini, Giacomo Gabbrielli, Paolo Giulietti, Giacomo Guasconi, Sara Martinelli, Giuseppe Monaci, Giulio Poggiaroni, Diletta Dora Rizzi, Elisabetta Tollapi, Antonio Tronconi, Marina Valamara e Alfredo Valerio.

Saranno loro a dare anima e corpo ad Azione in provincia di Grosseto.

Grassi, nel suo intervento, ha posto l’accento sulla necessità di un profondo processo di radicamento territoriale per arrivare ben preparati alle elezioni politiche del prossimo anno, dichiarando che “I’approccio di Azione rimarrà inclusivo e aperto a tutti i partiti che si riconosceranno nei valori liberaldemocratici ed europeisti e che vorranno costruire con serietà una forza distante da populismi e sovranismi, pronta ad agire in funzione del futuro dei giovani e del Paese”.

“Nonostante la delicata situazione sanitaria che stiamo vivendo ci abbia fatto optare per un congresso ristretto a tesserati e alleati delle scorse elezioni, la giornata è stata sorprendentemente ricca di interventi dal grande valore politico e umano. Tantissimi gli stimoli per il futuro – ha dichiarato Grassi –. Non vogliamo essere un partito autoreferenziale, vogliamo dare il nostro contributo per portare la cultura in provincia e riportare la politica tra i giovani, vorremmo farlo proprio mediante la cultura da cui proveniamo, quella dell’antifascismo e del liberalismo sociale del Partito d’Azione dei fratelli Rosselli, dell’europeismo e dei diritti civili, idee condivise da sempre con +Europa, con i quali ci siamo appena federati. Il lavoro che dovremo fare nei prossimi mesi sarà anche quello di applicare tali valori di pragmatismo, libertà, uguaglianza sociale e garantismo alle dinamiche territoriali, rimanendo sempre propositivi e mediante lo sviluppo di proposte concrete, nel puro spirito di Azione”.

“Intendo in ultimo ringraziare i rappresentanti dei partiti che sono intervenuti, Francesca Scopelliti e il neonato direttivo provinciale per la disponibilità e la fiducia nei miei confronti – termina Grassi -. Farò del mio meglio per portare le nostre idee al centro della politica grossetana“.