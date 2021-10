Elezioni, Azione: “Il Polo riformista è una realtà concreta, siamo la terza forza civica”

“Ci siamo fermati al 5.5, un punto di partenza da cui iniziare a lavorare ancora più profondamente, stavolta dall’interno del Consiglio comunale di Grosseto. Il polo dei Liberali, Riformisti e Socialisti diventa così una concreta realtà che si aggiunge ai classici poli di destra e sinistra. La nostra lista è la terza forza civica più votata del Comune“.

A dichiararlo è Francesco Grassi, coordinatore provinciale di Azione.

“Non possiamo esultare per una vittoria schiacciante, ma neanche abbatterci per una sconfitta – spiega Grassi -. Siamo convinti che il dato vada visto nel suo contesto nazionale, dove risulta essere sopra la media degli altri Comuni in cui sono apparsi progetti speculari al nostro. Questo è dovuto alla convergenza di più fattori, ma soprattutto ad una bella squadra e a Valerio Pizzuti, persona che riflette serietà, coerenza e onestà, valori fondamentali e irrinunciabili per ciò che stiamo creando. Il lavoro da fare è ancora tanto, soprattutto in un Comune polarizzato come Grosseto, ma adesso sappiamo anche che coloro che hanno scelto di legare la propria identità a forze populiste che lo scorso anno ritenevano contrapposte, hanno consumato un sacrificio identitario infruttuoso del tutto evitabile e da qui crediamo dovrebbe partire una riflessione anche nel centrosinistra locale“.

“Il risultato straordinario di Carlo Calenda a Roma ne è ulteriore conferma. Sfiora il 20% da solo contro i poli classici, battendo persino la ex sindaca Raggi e ciò che resta del Movimento 5 Stelle di circa 80.000 voti. Il tutto senza potentati, senza accordi, solo con il sudore, come piace a noi. Questo ci indica chiaramente che una nuova stagione riformista, alternativa a destra e sinistra ideologica può nascere e a guidarla non può che essere Carlo Calenda. Noi di Grosseto siamo pronti e orgogliosi di proporre la sua politica sul nostro territorio. A tal proposito Calenda ha già annunciato un tour in tutta Italia che vedrà Grosseto tra le prime città coinvolte. Ringraziamo chi ha dato fiducia al Polo riformista. L’impegno è di non disperdere il capitale umano e l’esperienza accumulata fin qui, ma soprattutto di non deludere i nostri elettori, proseguendo il lavoro dall’interno del Consiglio comunale, dove Valerio Pizzuti, di cui abbiamo piena fiducia, porterà le nostre istanze con intransigenza verso l’amministrazione – termina Grassi -. Cogliamo inoltre l’occasione per congratularci con tutte le sindache e i sindaci eletti. In particolare Elena Nappi, Bice Ginesi, e Gianfranco Chelini, che abbiamo supportato con convinzione fin dall’inizio“.