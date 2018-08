“Incontri di cinema al Cassero”: ospite il regista grossetano Francesco Falaschi

Martedì 14 agosto, alle 21.30, la rassegna “Incontri di cinema al Cassero” – organizzata dall’associazione culturale Grolab con il patrocinio dell’Istituzione Le Mura e del Comune di Grosseto – ospita Francesco Falaschi per una serata dedicata al regista grossetano intitolata: “Le storie sono loro. Il regista e gli attori“.

L’evento prevede la visione di clip dei lunghi e dei corti di Falaschi, a cui seguirà un suo intervento relativo alla differenza tra dirigere un cortometraggio e un lungometraggio dal punto di vista della regia e della scrittura, ma soprattutto della direzione degli attori, quali ad esempio Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Cecilia Dazzi.

Sempre dal punto di vista della scrittura e della regia, Falaschi trasmetterà al pubblico le esperienze raccolte durante la stesura della sceneggiatura e sul set di “Quanto Basta“, il suo ultimo film uscito ad aprile.

Numerose le vendite all’estero e i riconoscimenti, come ad esempio ai “Nastri d’Argento” dove l’attore Luigi Fedele, uno dei protagonisti del film, ha vinto il premio come “Miglior attore emergente” (Premio Graziella Bonacchi).

Nel frattempo, il film “Quanto basta” ha superato i centomila spettatori in sala e la società di distribuzione internazionale True Colors, leader italiana del settore, ha comunicato che durante il “Marché” del Festival di Cannes, ha venduto anche “Quanto Basta” – oltre ai film di Golino, Verdone, Archibugi, etc.- in Spagna, Israele (New Cinema), Ungheria (Cirko Film), Cina (Dreamax), Giappone e Taiwan.

Il film nei prossimi mesi sarà in gara in prestigiosi festival internazionali, tra cui quelli di San Paolo in Brasile e di Macao in Cina, e sarà presentato all’interno di altri importanti festival negli Stati Uniti.

Il prossimo evento degli “Incontri di cinema al Cassero” – rassegna con la direzione artistica di Francesca Papini e Aldo Giuliani – sarà martedì 21 agosto con “La musica e le immagini” con Matteo Petrini e Alessio Brizzi.

Ingresso gratuito con tessera dell’associazione culturale Grolab (5,00 euro). Per maggiori informazioni: associazione culturale Grolab, e-mail segreteria@grolab.it, pagina Facebook “Cassero Lab”.