Inceneritore, De Luca: “Perso troppo tempo e troppi soldi pubblici spesi in avvocati”

“Leggiamo sui giornali che la sinistra accusa la destra che nel 2009 l’allora ministro Matteoli si disse favorevole all’impianto di Scarlino. La destra accusa la sinistra che l’impianto è stato approvato dalla provincia di Grosseto con la presidenze Scheggi e Marras e le relative giunte“.

A dichiararlo è Francesco De Luca, candidato a sindaco di Follonica per la lista civica “In movimento per Follonica”:

“Noi crediamo che si è perso molto tempo e molti soldi per gli avvocati – spiega De Luca -. Ci viene spontanea una riflessione: Matteoli come incideva tecnicamente sul territorio? Nulla. Il Pd è sempre stato in maggioranza sia al Comune di Scarlino sia alla Provincia di Grosseto che della Regione Toscana. Quindi, la responsabilità di questa situazione non può essere scaricata altrove“.

“Ed oggi, nonostante l’impianto sia chiuso da qualche anno, il Pd che fa? Niente. Invece di dare una mano al ricollocamento dei dipendenti e creare le condizioni per eliminare definitamente l’impianto da Scarlino, adotta una variante a fine legislatura, impegnando così la nuova amministrazione, aprendo ad un’area in cui si parla di rifiuti – continua il candidato -. Ci chiediamo, inoltre, il motivo per il quale se, da una parte il Comune di Scarlino ha sentito la necessità di adottare una variante di fine legislatura, dall’altra non abbia eliminato contemporaneamente la previsione di piano dell’inceneritore trasformando l’area in semplice turistico-agricola-commerciale. Resta perciò il dato che il 13 maggio a Firenze riverrà attivata la conferenza di servizi per riattivare l’impianto“.

“Noi diciamo che tutto questa perdita di tempo, denaro pubblico, ricorsi, avvocati, poteva venire meno se le scelte urbanistiche fossero state nette – termina De Luca -. Per il Pd e stato facile predicare bene il giorno e la sera razzolare male, spendendo soldi pagati dai cittadini per gli avvocati nella speranza, vana, di far credere che sia stato fatto tutto per bloccare definitivamente l’impianto“.