Ospedale Misericordia: la dottoressa Francesca Rossi nuova direttrice della Radioterapia

Dall’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze all’ospedale Misericordia di Grosseto: è Francesca Rossi, nuova direttrice dell’Unità operativa complessa di Radioterapia.

“Prosegue l’attività intrapresa con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione aziendale per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato come quello della Asl Toscana Sud Est – afferma il direttore generale Antonio D’Urso -. Nuove assunzioni e avanzamenti professionali per dare slancio alla produttività della nostra Azienda, ponendo la massima attenzione al fabbisogno delle realtà territoriali”.

La dottoressa Rossi, specializzata con lode in Radioterapia oncologica all’Università di Firenze, ha lavorato per molti anni sia a Careggi che alla Asl Centro.

“Con questo nuovo incarico cercherò con la passione e la competenza, da sempre presenti nel mio lavoro, di favorire l’equità di accesso alle cure dei pazienti candidati a trattamenti radioterapici nel rispetto degli specifici percorsi oncologici, sempre più personalizzati – spiega la dottoressa Rossi -. Un obiettivo importante è valorizzare l’uso dell’alta tecnologia disponibile nella rete aziendale e regionale, potenziando le competenze già presenti nel reparto di Radioterapia di Grosseto. Serve rispondere ai bisogni di salute della popolazione garantendo trattamenti di eccellenza tecnologica, basati sulle evidenze ma anche equi e sostenibili”.