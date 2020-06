Francesca Pepi entra in Fratelli d’Italia: “Orgogliosa di far parte di una grande famiglia”

“Sono davvero motivata ed entusiasta della mia scelta“.

Con queste parole Francesca Pepi, ex capogruppo della lista civica Maremma Migliore nel consiglio comunale di Grosseto, ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

“Già da un po’ di tempo ho trovato nei consiglieri comunali del mio nuovo partito un punto di riferimento – sottolinea Francesca Pepi -: mi hanno aiutata con grande generosità ad entrare nelle dinamiche di Fratelli d’Italia, che considero una vera e propria famiglia. Si tratta di una nuova esperienza e metterò a disposizione la mia voglia di fare per contribuire a stilare progetti per Grosseto e la Toscana, anche in vista delle prossime elezioni”.

“Annunciamo con entusiasmo l’ingresso di Francesca Pepi, che rappresenta un gruppo di persone molto vicine all’amministrazione comunale, nel nostro movimento politico – dichiara Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia e assessore comunale -. Pepi porta freschezza, voglia di combattere e di guardare con positività al futuro della città. Fratelli d’Italia sta attraversando un grande momento e siamo pronti ad affrontare le elezioni regionali, in cui sosterremo con convinzione Susanna Ceccardi. In Toscana c’è bisogno di un cambio di passo, la Regione cammina invece di correre e ha depauperato la Maremma, in particolar modo la nostra sanità, che ha dimostrato durante l’emergenza coronavirus di possedere delle eccellenze a livello professionale“.

“Francesca Pepi era entrata ufficiosamente in Fratelli d’Italia già da tempo – ammette Bruno Ceccherini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale -. Sono molto contento di questo ingresso perchè è una persona propositiva. Vogliamo concludere la legislatura nel 2021 regalando a Grosseto altri progetti. Chiederemo alla Giunta una riqualificazione del centro storico, che dovrà diventare più accogliente e offrire maggiori spazi verdi a cittadini e turisti. Vogliamo potenziare l’illuminazione dei palazzi storici della città, come quelli in piazza Rosselli, in piazza Duomo e il Cassero, anche per incrementare il livello di sicurezza. Infine, desideriamo realizzare il parco del diversivo, sul modello di ciò che ha fatto in viale Giotto l’ex sindaco Antichi, che dovrà diventare un vero e proprio bosco urbano. Il sindaco si è già detto entusiasta di questi progetti“.

“Do il mio benvenuto a Francesca Pepi – dichiara il consigliere comunale Andrea Guidoni -. Abbiamo condiviso con lei già molte idee. Fratelli d’Italia è fortemente radicato nel territorio e Pepi rappresenta un valore aggiunto per il nostro partito”.

“Sono felicissima dell’ingresso di una nuova donna in Fratelli d’Italia – confessa Simona Petrucci, assessore comunale all’ambiente -. Con lei, che porterà idee giovani e innovative condivido la passione per l’ambiente e stiamo già progettando di aumentare il patrimonio arboreo della città e di riqualificare la raccolta differenziata“.