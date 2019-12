Un filmato e 100 foto di Civitella Marittima negli anni ’30: appuntamento agli Usi Civici

La redazione del periodico “Il Civitellino” in collaborazione con la Pro Loco di Civitella Marittima, presenta la proiezione di un filmato inedito di Civitella degli anni ’30, gentilmente concesso da Michele Neri, che parteciperà attivamente all’incontro, il cui nonno paterno ha abitato, in quel periodo, in piazza del Re, oggi piazza del Popolo.

Inoltre, verranno proiettate circa 100 fotografie che spaziano dal 1928 agli anni ’60, dell’archivio di Aristide Bartalucci, già corrispondente de La Nazione, gentilmente concesse dalla nipote Maria Grazia Stoppa, che parteciperà all’incontro con i suoi ricordi civitellini.

La ricerca del materiale e la lavorazione è stata curata da Gianfranco Franceschini.

L’incontro si terrà sabato 28 dicembre, alle 21, nella sala degli Usi Civici, in via Roma 5, a Civitella Marittima, ed al termine la Pro Loco offrirà un rinfresco.

Nella foto: un raro panorama di Civitella Marittima innevata nel 1942.