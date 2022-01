Non si ferma ad un posto di blocco: auto rintracciata dalla Finanza, era gravata da “fermo amministrativo”

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio maremmano disposte dal Comando provinciale di Grosseto, durante un posto di blocco notturno sulla vecchia Aurelia, nel comune di Scarlino, un’auto proveniente da Follonica, in direzione Grosseto, non si è fermata all’alt intimato dalla Guardia di Finanza.

L’auto, alla vista della pattuglia della Finanza, inizialmente ha rallentato, per poi accelerare facendo perdere le proprie tracce. I militari della Tenenza di Castiglione della Pescaia, riconoscendo il tipo di veicolo e parte della targa, sono riusciti a risalire all’auto in fuga e alle generalità della proprietaria.

La conducente, una donna residente in provincia, è stata quindi individuata e convocata in caserma, dove le è stato notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo al codice della strada ai sensi dell’art 192, commi 1 e 2, per non aver rispettato un “obbligo verso funzionari, ufficiali e agenti”, oltre a procedere alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti connessi al “fermo amministrativo” che già gravava sul veicolo.