Uso nitrati, Forza Italia: “Atto tardivo frutto di richiamo per inadempienza”

«L’utilizzo dei nitrati per tanti anni è stato sostanzialmente libero o comunque non regolato, e oggi finalmente questa giunta si pone il problema delle ricadute, ma solo a seguito di un richiamo per inadempienza. Ecco, noi questa tardività la stigmatizziamo fortemente»: così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, intervenuto poco fa in aula nel dibattito sull’individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del lago di Chiusi, dell’invaso di Santa Luce e delle Vulcaniti di Pitigliano ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 152/2006.

«Ciò nonostante – ha dichiarato Marchetti – esprimiamo sul provvedimento un voto favorevole a mo’ di incoraggiamento affinché si allarghi l’orizzonte e si prenda questo atto a presupposto per estendere l’azione non soltanto a queste zone, ma a tutte le realtà toscane in cui il problema esiste e che non sono poche».