Turismo, Forza Italia: “Chiave per ripartire, isole minori strategiche per il settore”

“Nell’incontro di lavoro di oggi, organizzato dal Ministro Gelmini, è stato delineato un quadro complessivo e a 360° gradi dei temi e dei problemi che interessano le isole minori italiane, riunendo attorno al tavolo tutte le competenze istituzionali e tecniche coinvolte“.

A dichiararlo, sono Stefano Mugnai, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ed Elisabetta Ripani, deputata grossetana del partito azzurro.

“Il Governo sta lavorando sia sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’assegnazione delle risorse esistenti, per assicurare alle isole minori italiane delle prospettive che vadano oltre la stagione estiva, e divengano orizzonti per i loro cittadini. Il turismo per tante realtà sarà la chiave per ripartire. Anche in Toscana, regione leader nel settore, serve poter programmare, avere certezze per le prossime settimane, essere pronti a ricevere tanto gli italiani quanto gli stranieri – spiegano Mugnai e Ripani -. Bene ha fatto il presidente Draghi a lanciare il pass per gli spostamenti, adesso occorre accelerare sulla sua applicazione e implementazione”.