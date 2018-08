Neuroradiologia, Forza Italia: “Da anni non c’è un primario, che fine ha fatto il concorso?”

“La sanità toscana fa acqua da tutte le parti, inutili gli annunci della Regione Toscana e dell’Asl Toscana Sud Est, la situazione è sotto gli occhi di tutti i cittadini. Purtroppo siamo allo sbando totale e gli esempi in questo senso si sprecano”.

A dichiararlo sono Elisabetta Ripani e Stefano Mugnai, deputati di Forza Italia.

“Ci riferiamo in questo caso all’assenza da anni di un primario di Neuroradiologia all’ospedale Le Scotte di Siena – spiegano Ripani e Mugnai -. Due anni fa, a giugno 2017, sulla Gazzetta ufficiale venne pubblicato il concorso per rintracciare il medico a cui affidare la guida del reparto senese. Sono passati due anni e un mese e ancora non è stata fatta la selezione. Perché questo clamoroso ritardo? La neuroradiologia salva le vite delle persone, cerca di opporsi al dramma emergente della nostra società rappresentato dall’ictus cerebrale e dalle relative complicanze drammatiche per il paziente e per i suoi familiari. Finalmente dopo anni di assenza si recepisce la necessità di una guida per la Neuroradiologia dell’ospedale di Siena, che ricordiamo gestisce pazienti provenienti anche dalle zone di Grosseto e Arezzo, ma tutto poi si ferma“.

“Si danno incarichi dalla discutibile utilità pubblica, si trovano fondi per finanziare progetti che hanno risvolti di basso impatto sul benessere delle persone, ma certamente dall’enorme risonanza populista, e poi si stringono i ranghi e si traccheggia sugli incarichi utili a tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Chi ha subito un ictus e i suoi familiari dovrebbero raccontare ai vertici dell’azienda sanitaria il dramma vissuto e quello che hanno provato quando i medici sono stati capaci di riaprire l’arteria chiusa restituendo al paziente una vita normale – terminano i due deputati di Forza Italia -. Ma questo non porta tanti voti, e così ci si ferma anni prima di procedere. Forza Italia si oppone a questa condotta, agli annunci programmati a tavolino, alle promesse non mantenute. Forza Italia sta dalla parte dei cittadini: le istanze della gente sono i nostri slogan politici“.