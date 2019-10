Maltempo, Forza Italia: “A che punto sono i lavori anti-allagamento del Comune?”

“A che punto è il progetto sul sistema fognario della città?”.

La domanda arriva da Sandro Marrini, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Follonica.

“Nel luglio del 2018, il Comune ha sbandierato, con toni trionfalistici, l’accordo raggiunto con Acquedotto del Fiora, che avrebbe permesso di investire sei milioni in due anni, di cui quattro messi sul piatto dal gestore del servizio idrico e due dall’amministrazione Benini, per sistemare la rete fognaria di Follonica – sottolinea Marrini –. Adesso ci sembra giusto che il sindaco faccia il punto su questi lavori che, secondo il cronoprogramma stilato dal Comune, sarebbero dovuti partire nella primavera scorsa”.

“Come se non bastasse, nel pieno dell’euforia, durata poco, dovuta alle recenti amministrative, nel luglio scorso Benini ha annunciato una variazione di bilancio di 830.000 euro nel piano triennale delle opere pubbliche, che porterà, secondo quanto pianificato dalla Giunta, ad investire risorse aggiuntive, arrivate anche dai dividendi degli utili del Fiora, nella manutenzione delle fogne bianche – spiega Marrini -. Ecco, giovedì scorso è arrivata la prima allerta meteo. Fortunatamente, la pioggia è stata meno intensa di quanto previsto, ma non c’è bisogno di aspettare i primi allagamenti per mettere in moto le ruspe e allestire i cantieri per concretizzare interventi tesi ad evitare fenomeni disastrosi come in passato”.

Infine, Marrini lancia un suggerimento all’amministrazione comunale: “L’estate è finita e i lavori per la manutenzione delle strade non possono essere più rimandati – termina il capogruppo di Forza Italia -. Il sistema fognario ormai non regge più la quantità di acqua e sabbia che si riversa nelle stesse fogne durante gli acquazzoni. Proprio per questo, sarebbe opportuno, come ho già sottolineato in passato, che, quando si progetta il rifacimento di una strada, si possa realizzare un asfalto drenante, in modo tale che, in caso di piogge torrenziali, l’acqua e la sabbia non confluiscano interamente all’interno delle fogne”.